ضغوط داخلية وتحديات خارجية.. هل تُغير إيران سياستها في 2024؟
يترقب العالم تغيرات محتملة في السياسة الإيرانية في عام 2024، في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها البلاد، خصوصًا انخراطها في حروب مع الولايات المتحدة في البحر الأحمر وسوريا ولبنان والعراق.
ويرى خبراء أن "إيران قد تضطر إلى تغيير سياستها المتشددة، في ظل الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تتعرض لها، وتراجع شعبية الحكومة داخليًّا".
ويشير الخبراء إلى أنها قد تسعى إلى الانفتاح على دول الجوار، خاصةً مصر ودول الخليج، بهدف تخفيف الضغوط عليها، بالإضافة إلى مساعي التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي.
تحديات تدفع إيران لتغيير سياستها
الخبير المصري في الشؤون الإيرانية، الدكتور يوسف بدر، يتوقع أن "يستمر عام 2024 على النهج الذي اتبعته إيران في عام 2023، حيث ستسعى طهران لاستكمال خطواتها نحو تعزيز العلاقات مع دول الجوار".
ويرجع ذلك إلى نجاح السياسة الجديدة التي تبنتها إيران مع الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين عبداللهيان، التي ركزت على تحسين العلاقات مع الدول المجاورة، خاصة المملكة العربية السعودية.
ورغم أن المصالحة مع السعودية حققت تقدمًا ملحوظًا، فإنها لا تزال محفوفة بالمخاطر؛ إذ يحرص الطرفان على عدم حدوث أي انتكاسة قد تؤدي إلى انهيارها.
وأوضح بدر، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "إيران ستسعى في العام الحالي إلى تحسين العلاقات السياسية مع دول الجوار، بما في ذلك مصر، بهدف فك الحصار الغربي المفروض عليها".
وأشار إلى أن هناك تلميحات وإشارات من الجانب الإيراني بمحاولة الاقتراب من مصر بشكل أكبر، وقد لعبت بعض الدول كالعراق والاردن وعمان دوراً جوهرياً في تقريب وجهات النظر بين البلدين.
وأضاف "بدر" أن "أزمة غزة ساعدت بشكل كبير في التقارب المصري والإيراني؛ إذ اتفقت الدولتان على ضرورة إنهاء الحرب في القطاع، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني".
وتوقع عدم تحقيق إيران أي نجاح في السياسة الخارجية، خصوصًا محاولتها فك الحصار والعزلة الدولية المفروضة عليها، ولكن هذا الهدف لن يتحقق الا بتحسين علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية أولًا.
وأشار "بدر" إلى أن "طهران نجحت في الوصول إلى اتفاق شفهي مع واشنطن، وعلى أساسه حصلت على جزء من أموالها في الخارج"، مؤكدًا أن "أزمة غزة أسهمت في تخفيف التوتر بين البلدين؛ إذ خرجت إشارات من الجانبين بعدم قطع التواصل بينهما".
وصرّح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في وقت سابق، بأن بلاده لديها الرغبة في العودة إلى طاولة المفاوضات؛ ما يؤكد عدم انقطاع التواصل بينهما.
غير أنّ الولايات المتحدة لم تفرض عقوبات شاملة على الحرس الثوري، رغم ضربات الفصائل التابعة لطهران في سوريا والعراق ولبنان للقواعد الأمريكية، وهجوم الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.
وتدفع أزمة أوكرانيا الولايات المتحدة إلى إجراء محادثات مع إيران، لأن الأخيرة تدعم روسيا بالأسلحة المتطورة المختلفة، وفق تقديرات "بدر" الذي يرى أن "واشنطن لديها رغبة مستمرة في التواصل مع طهران، فهناك ملفات لا بد من نقاشها كالملف المتعلق بروسيا ولبنان وسوريا واليمن وكل ما يحدث بالمنطقة".
وأضاف "بدر" أن "إيران تستخدم أذرعها في الأزمات المختلفة بغرض التواصل مع الغرب كأوراق ضغط ضد العقوبات، بالإضافة إلى أن الأزمات الداخلية كالتضخم جعلت المواطن يفقد ثقته في الحكومة، هذه الثقة المفقودة ستجبر القيادة الإيرانية على تغيير سياستها".
توحيد الجبهات الداخلية
من جانبه، يتوقع الخبير المصري في تحليل السياسات الإيرانية، الدكتور محمد محسن أبو النور، أن "تُركز إيران في عام 2024 على تعزيز علاقاتها مع الدول العربية، لا سيما مصر والسعودية، بهدف مواجهة التحديات التي تعترضها من جهة الشرق، مثل أفغانستان، ومن جهة الشمال، مثل أذربيجان وأرمينيا".
وأوضح أبو النور، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن "إيران ترغب في توحيد الجبهات الداخلية لمواجهة هذه التحديات، حيث إنها تنظر إلى هذين الوضعين باهتمام شديد".
وتوقع أيضًا أن يشهد الداخل الإيراني في الفترة المقبلة توافقًا أكبر من أي وقت مضى، لعدة أسباب، منها رغبة الإيرانيين في توحيد الجبهات لمواجهة التحديات الخارجية، مثل الوضع في أفغانستان وأذربيجان.
السبيل الوحيد للخروج من الأزمات
ويؤكد خبير الشؤون الإيرانية، الدكتور أحمد لاشين، أن "إيران اتخذت منهجًا سياسيًّا جديدًا في العام الماضي، حيث أصبحت أكثر انفتاحًا على دول الجوار، بهدف الخروج من الحصار الاقتصادي والضغوطات السياسية الكبيرة التي تواجهها".
وأوضح "لاشين"، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن "هذا التحول في السياسة الإيرانية جاء نتيجة الضغوط الشديدة التي تتعرض لها من الداخل، حيث باتت هذه الضغوطات صعبة للغاية؛ ما دفعها إلى البحث عن طرق جديدة للخروج من هذه الأزمة".
ويرى أن "النظام الإيراني أصبح في حالة خطر؛ ما دفعه إلى البحث عن حلول جديدة، ومن أبرز هذه الحلول هو الانفتاح السياسي والاقتصادي على دول الجوار".
وأوضح لاشين أن "دول الخليج لديها قدرات كبيرة في صنع تحالفات اقتصادية وسياسية، خاصة الإمارات والمملكة العربية السعودية؛ ما يجعلهما هدفًا رئيسًا لإيران في الفترة المقبلة.
وقد فقدت إيران جزءاً كبيراً من أوراقها السياسية في حرب غزة، وهي العلاقة الوثيقة بالفصائل الفلسطينية،، لكنها على يقين أن هذا الملف أصبح بالكامل في يد الدولة المصرية، لذلك تسعى طهران للحصول على أي مكاسب سياسية واقتصادية مع دول الجوار، وفق تقدير "لاشين".
لذا يتوقع الخبير أن تستمر إيران في الانفتاح على دول الجوار، خاصة مصر، في الفترة المقبلة، محاولةً تقديم خارطة طريق واضحة لعلاقاتها مع هذه الدول.
وأوضح "لاشين" أن "إيران بدأت بالفعل في اتخاذ بعض الخطوات في هذا الاتجاه، مثل التخلي عن فكرة الدولار لصالح اتفاقية البريكس، بهدف الخروج من السيطرة الأمريكية والغربية".
وأضاف أن "إيران أصبحت لديها رؤية واضحة نسبيًّا عن الرؤى السابقة التي كانت تقدمها، حيث إنها تدرك أن الانفتاح على دول الجوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تواجهها".
ويقول الباحث في الفلسفة السياسية، الدكتور محمد خيري، إن "المشهد السياسي الإيراني في عام 2024 يتسم بالغموض، ولا توجد مؤشرات على تقارب بين إيران وإسرائيل أو بين إيران والولايات المتحدة ودول الغرب، فهذا التقارب مستحيل في ظل استمرار التصعيد العسكري في المنطقة".
وأوضح خيري، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان وسوريا، يعكس استمرار التوتر بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة ودول الغرب".
وأضاف أن "إيران تراهن على محور المقاومة في المنطقة، لكن هذا المحور يواجه تحديات كبيرة، خاصة بعد خسارته بعض المكاسب في حرب غزة".
وأشار إلى أنه "أبلغ دليل على استمرار التوتر الإيراني الإسرائيلي، هو اغتيال تل أبيب القيادي الكبير في الحرس الثوري الإيراني رضا موسوي، الذي يُعدُّ أحد أبرز القادة العسكريين الإيرانيين وذراع إيران وذراع الحرس الثوري في سوريا".
ولفت إلى أن "لجوء إيران إلى محور الشرق، وبالتحديد روسيا والصين، وإقامة علاقات تجارية واقتصادية معهما، لن يوقف الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عن سياسة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران".