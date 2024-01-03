ضغوط داخلية وتحديات خارجية.. هل تُغير إيران سياستها في 2024؟

يترقب العالم تغيرات محتملة في السياسة الإيرانية في عام 2024، في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها البلاد، خصوصًا انخراطها في حروب مع الولايات المتحدة في البحر الأحمر وسوريا ولبنان والعراق.

ويرى خبراء أن "إيران قد تضطر إلى تغيير سياستها المتشددة، في ظل الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تتعرض لها، وتراجع شعبية الحكومة داخليًّا".

ويشير الخبراء إلى أنها قد تسعى إلى الانفتاح على دول الجوار، خاصةً مصر ودول الخليج، بهدف تخفيف الضغوط عليها، بالإضافة إلى مساعي التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي.

تحديات تدفع إيران لتغيير سياستها

الخبير المصري في الشؤون الإيرانية، الدكتور يوسف بدر، يتوقع أن "يستمر عام 2024 على النهج الذي اتبعته إيران في عام 2023، حيث ستسعى طهران لاستكمال خطواتها نحو تعزيز العلاقات مع دول الجوار".

ويرجع ذلك إلى نجاح السياسة الجديدة التي تبنتها إيران مع الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين عبداللهيان، التي ركزت على تحسين العلاقات مع الدول المجاورة، خاصة المملكة العربية السعودية.

ورغم أن المصالحة مع السعودية حققت تقدمًا ملحوظًا، فإنها لا تزال محفوفة بالمخاطر؛ إذ يحرص الطرفان على عدم حدوث أي انتكاسة قد تؤدي إلى انهيارها.