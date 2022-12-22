البيت الأبيض: كوريا الشمالية بدأت تسليم معدات عسكرية لمجموعة فاغنر الروسية

وأكد المسؤول الأمريكي أن بيونغ يانغ باعت المجموعة شبه العسكرية صواريخ في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأضاف كيربي في تصريحات للصحفيين: "فاغنر تبحث في جميع أنحاء العالم عن موردي أسلحة لدعم عملياتها العسكرية في أوكرانيا.. يمكننا أن نؤكد أن كوريا الشمالية أكملت عملية تسليم أسلحة أولى إلى فاغنر التي دفعت ثمن تلك المعدات".

وأشار إلى أن المجموعة المستقلة عن مؤسسة الدفاع الروسية والتي تفرض حصارًا على مدينة باخموت، تنفق أكثر من 100 مليون دولار شهريًا على عملياتها في أوكرانيا.