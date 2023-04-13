ردًا على باكستان.. الهند تدافع عن انعقاد "العشرين" في كشمير

دافعت الهند، اليوم الخميس، عن عقد اجتماعات لمجموعة "العشرين" في منطقتي كشمير ولاداخ في الهيمالايا.

وقالت الهند إن لها مطلق الحرية في عقد اجتماعات على أراضيها؛ وذلك ردًا على اعتراضات من باكستان.

وتطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة على إقليم كشمير بأكمله، وتسيطر كل منهما على جزء منه.

وخاضت الدولتان النوويتان حربين من أصل ثلاثة حروب بينهما بسبب النزاع على الإقليم.