عقوبات أمريكية تستهدف شبكات تنقل أموالا إيرانية إلى الحوثيين

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على فرد وثلاث شركات صرافة تتهمهم بتسهيل نقل الدعم المالي الإيراني إلى ميليشيات الحوثي اليمنية، وذلك في أحدث رد أمريكي على هجمات الحوثيين على السفن.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إن شركات الصرافة مقرها في تركيا واليمن.

وقال وكيل وزارة الخزانة بريان نيلسون في البيان: "إجراء اليوم يؤكد عزمنا على تقييد التدفق غير المشروع للأموال إلى الحوثيين، الذين يواصلون شن هجمات خطيرة على الشحن الدولي ويخاطرون بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر".