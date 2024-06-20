تضامن أم تدخل؟ جنود ماليون وعناصر من "فاغنر" في بوركينا فاسو

كشف تقرير إخباري فرنسي أن ما بين 80 إلى 120 جنديًا ماليًا وعناصر من مجموعة "فاغنر" الروسية وصلوا إلى بوركينا فاسو في الأيام الأخيرة، وسط تساؤلات عن الهدف من هذه الخطوة ومن يقف وراءها.

وقال التقرير إن هذه التعزيزات أرسلتها باماكو لدعم قائد المجلس العسكري في بوركينا فاسو الكابتن إبراهيم تراوري الذي وصف قوته بـ"المتعثرة" نقلاً عن مصادر لم يسمّها.

معلومات غير مؤكدة

لكن هذه المعلومات لم ترد في أي بيان رسمي لا من الجانب المالي ولا من الجانب البوركينابي ولا حتى من تحالف دول الساحل، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الخطوة تُصنف ضمن التضامن أو التدخل في الشأن البوركينابي.

ورجّح التقرير أن يكون التضامن الذي تمت الدعوة إليه منذ إنشاء تحالف دول الساحل في ميثاقها التأسيسي، قد بدأ يُنفذ، ويشير الميثاق إلى أن التحالف يمثل "بنية للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة" ضد أي "تهديد يؤثر على سلامة أراضي الدول الأعضاء وسيادتها"، ولا يستبعد إمكانية "استخدام القوة للتعامل مع الحالات التي تخل بالسلام والاستقرار".