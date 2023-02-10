ماكرون: لا أستبعد إرسال مقاتلات إلى أوكرانيا لكن ذلك ليس أولوية

قال الرئيس الفرنسية إيمانويل ماكرون، إنه لا يستبعد إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، لكنه أكد أن ذلك ليس أولوية.

جاء تصريح ماكرون بعد قمة أوروبية بحضور نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس.

وعلق الرئيس الفرنسي على مسألة تسليم مقاتلات لأوكرانيا قائلا: "لا أستبعد شيئا على الإطلاق، لكن هذا لا يتطابق مع الاحتياجات اليوم".

وأضاف: "لا يمكن تحت أي ظرف إرسال الطائرات المقاتلة التي تطالب بها أوكرانيا، في الأسابيع المقبلة"، مؤكدا أنه يفضل أسلحة "أكثر فائدة" ويكون تسليمها "أسرع".