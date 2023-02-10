ماكرون: لا أستبعد إرسال مقاتلات إلى أوكرانيا لكن ذلك ليس أولوية
قال الرئيس الفرنسية إيمانويل ماكرون، إنه لا يستبعد إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، لكنه أكد أن ذلك ليس أولوية.
جاء تصريح ماكرون بعد قمة أوروبية بحضور نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس.
وعلق الرئيس الفرنسي على مسألة تسليم مقاتلات لأوكرانيا قائلا: "لا أستبعد شيئا على الإطلاق، لكن هذا لا يتطابق مع الاحتياجات اليوم".
وأضاف: "لا يمكن تحت أي ظرف إرسال الطائرات المقاتلة التي تطالب بها أوكرانيا، في الأسابيع المقبلة"، مؤكدا أنه يفضل أسلحة "أكثر فائدة" ويكون تسليمها "أسرع".
وكان زيلينسكي زار لندن الأربعاء قبل أن ينتقل إلى باريس وبروكسل لحض الحلفاء على تزويد بلاده طائرات مقاتلة لاستخدامها ضد القوات الروسية.
وقللت لندن بدورها من احتمال تسليم كييف مقاتلات "تايفون" من طرازات قديمة.
وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس خلال زيارة إلى روما إنه يعمل على إرسال دبابات "تشالنجر 2" بريطانية الصنع إلى أوكرانيا، لكنه يحتاج إلى تصريح من الدول الأوروبية الأخرى لإرسال طائرات "تايفون".
وشدد بن والاس على أن "بريطانيا لم تقل إنها سترسل بالضرورة طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا"، موضحا أن "ما قالته هو أننا سنبدأ التدريب لتحسين قدرات أوكرانيا، وربما بعد انتهاء النزاع".