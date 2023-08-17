تركيا توجه "تحذيرًا" لروسيا إثر استهداف سفينة في البحر الأسود

أعلنت تركيا، اليوم الخميس، أنها طلبت من روسيا تفادي المزيد من التصعيد بعد إطلاق البحرية الروسية طلقات تحذيرية صوب سفينة شحن في البحر الأسود، الأسبوع الماضي.

وجاء في في بيان صادر عن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "تم تحذير محاورينا في روسيا؛ لتجنب مثل هذه الإجراءات التي قد تصعّد التوترات في البحر الأسود".

وكانت روسيا قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أن إحدى سفنها الحربية أطلقت طلقات تحذيرية باتّجاه سفينة شحن كانت متوجهة إلى ميناء إسماعيل الأوكراني.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان، "أن سفينة (فاسيلي بيكوف) رصدت سفينة شحن ترفع علم بالاو لدى إبحارها باتّجاه ميناء إسماعيل الأوكراني".

وأضافت الوزارة: "قبطان سفينة الشحن لم يستجب للأوامر بالتوقف لتفتيشها من أجل التأكد من عدم نقلها بضائع محظورة، ولإجبار السفينة على التوقف، أطلقت السفينة الحربية الروسية طلقات تحذيرية".

وأوضح البيان، أن طائرة هيلكوبتر من طراز "Ka-29" انطلقت من السفينة الحربية على متنها مجموعة من العسكريين باتجاه سفينة الشحن، وبعد استكمال عملية التفتيش، سُمح لـ"سوكرو أوكان" بمواصلة رحلتها.