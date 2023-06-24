نائب روسي: مقاتلو فاغنر تلقوا وعدا بالعفو عنهم إذا ألقوا أسلحتهم

نقلت وكالة "تاس" للأنباء عن أحد المشرعين الروس قوله اليوم السبت إن مرتزقة مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة حصلوا على وعد بالعفو عنهم إذا ألقوا أسلحتهم.