نائب روسي: مقاتلو فاغنر تلقوا وعدا بالعفو عنهم إذا ألقوا أسلحتهم
نقلت وكالة "تاس" للأنباء عن أحد المشرعين الروس قوله اليوم السبت إن مرتزقة مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة حصلوا على وعد بالعفو عنهم إذا ألقوا أسلحتهم.
لا يزال بوسع مقاتلي فاغنر إلقاء أسلحتهم وتجنب العقاب نظرا لإنجازاتهم خلال العملية العسكرية الخاصة (بأوكرانيا)، لكن ينبغي عليهم فعل ذلك بسرعة
النائب الروسي بافيل كراشينينيكوف
ونقلت الوكالة عن النائب بافيل كراشينينيكوف قوله: "لا يزال بوسع مقاتلي فاغنر إلقاء أسلحتهم وتجنب العقاب نظرا لإنجازاتهم خلال العملية العسكرية الخاصة (بأوكرانيا)، لكن ينبغي عليهم فعل ذلك بسرعة".