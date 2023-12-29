موكب جنائزي رمزي في نيويورك للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة
شارك مئات المتظاهرين، متوشحين بالسواد وحاملين دمى تمثل أطفالا قتلى، في موكب جنائزي رمزي الخميس، في مدينة نيويورك الأميركية للمطالبة بوقف إطلاق النار وإنهاء القصف الإسرائيلي المدمر في غزة.
على صوت قرع الطبول، سار موكب المتظاهرين بصمت خلف لافتة كتب عليها "وقف إطلاق النار الآن" وصولا إلى ساحة تايمز سكوير في مانهاتن، وهي منطقة معروفة بشاشاتها الإعلانية العملاقة وتحظى بشعبية كبيرة لدى السياح. كما حمل المتظاهرون صورا للأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة.
وقالت المتظاهرة غريس ليل (64 عاما) "نريد أن نلفت الانتباه إلى حقيقة أنه حتى الآن، قُتل ما يقرب من 10 آلاف طفل، دون احتساب باقي الضحايا، في غزة نتيجة لهذا القصف والاعتداء المروع الذي يستمر بلا هوادة".
منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، تعيش نيويورك على إيقاع التحركات الداعمة للفلسطينيين ولإسرائيل.
وأعرب المتظاهر ستيفن يانكو (39 عاما) عن أمله في أن "تتمكن المسيرة من إثارة الحس الإنساني للناس وجعلهم يشعرون بإنسانية شعب غزة، والفلسطينيين، وكل شخص في المنطقة، كل الشعوب".
يأمل المتظاهرون أيضا في الضغط على الحكومة الأميركية، الحليف الرئيسي لإسرائيل، التي استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروعي قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعوان إلى "وقف إطلاق النار" لأغراض إنسانية في غزة.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن الذي انتقده معظم أنصار الحزب الديموقراطي اليساريين بسبب دعمه المستمر لإسرائيل، قد حذّر الدولة العبرية من تآكل الدعم الدولي بسبب القصف "العشوائي" في غزة.