إيطاليا تحذر من عواقب إقليمية "غير محسوبة" بعد هجوم حماس
دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إلى وقف التصعيد فورًا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؛ لأن اتساع رقعته ستكون له "عواقب غير محسوبة" حسبما قال مكتبها، اليوم الإثنين.
وعبرت ميلوني عن قلقها في اتصال هاتفي مع نظيرها اللبناني نجيب ميقاتي الذي أكدت له دعم إيطاليا لأمن لبنان واستقراره "في هذه المرحلة الدقيقة".
وإيطاليا ثاني أكبر مساهم في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" حيث يبلغ قوام قواتها حوالي 1100 جندي من إجمالي يقل قليلًا عن عشرة آلاف جندي، وفقًا لموقع اليونيفيل الإلكتروني.
في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن رد إسرائيل على الهجوم غير المسبوق الذي نفذه مسلحو حركة حماس الفلسطينية من قطاع غزة "سيغير الشرق الأوسط".
وجاء في بيان صادر عن مكتبه، أنه كان تحدث إلى رؤساء بلديات البلدات الحدودية الجنوبية التي تعرضت للهجوم المباغت الذي بدأ يوم السبت. ولم يوضح البيان ماذا يقصد نتنياهو.