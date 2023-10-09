إيطاليا تحذر من عواقب إقليمية "غير محسوبة" بعد هجوم حماس

دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إلى وقف التصعيد فورًا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؛ لأن اتساع رقعته ستكون له "عواقب غير محسوبة" حسبما قال مكتبها، اليوم الإثنين.

وعبرت ميلوني عن قلقها في اتصال هاتفي مع نظيرها اللبناني نجيب ميقاتي الذي أكدت له دعم إيطاليا لأمن لبنان واستقراره "في هذه المرحلة الدقيقة".

وإيطاليا ثاني أكبر مساهم في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" حيث يبلغ قوام قواتها حوالي 1100 جندي من إجمالي يقل قليلًا عن عشرة آلاف جندي، وفقًا لموقع اليونيفيل الإلكتروني.