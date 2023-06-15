رئيس بلدية ميامي فرانسيس سواريز يترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية
أعلن رئيس بلدية ميامي فرانسيس سواريز، الأربعاء، تقديم أوراق ترشّحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية، المزمع إجراؤها في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
ووعد سواريز أنصاره بإعلان ترشّحه رسمياً الخميس في "خطاب كبير" دعاهم لحضوره، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
وسبق إعلان رئيس بلدية ميامي ترشحه للانتخابات الرئاسية، عشرة مرشّحين، يتقدّمهم الرئيس السابق دونالد ترامب.
وفي أواخر شهر أيار مايو الماضي، أعلن مايك بنس وهو نائب الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب انضمامه إلى السباق الرئاسي لعام 2024.
ومن المقرر أن هؤلاء المرشّحين جميعا في مناظرة أولى مقرّرة في 23 آب/أغسطس، فيما سيواجه الفائز منهم الرئيس الحالي جو بايدن في انتخابات العام المقبل.