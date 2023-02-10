رويترز: البرازيل ترجئ السماح برسو سفينتين حربيتين إيرانيتين بعد "ضغوط" أمريكية

وقالت الوكالة إن قرار البرازيل "يمثل بادرة على تقارب العلاقات مع إدارة بايدن بعد تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل في عهد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو".

ولفتت إلى أن الخطوة البرازيلية جاءت على الرغم من معارضة لولا دا سيلفا طويلة الأمد للعقوبات الأمريكية على طهران ومناصرته لسياسة خارجية حيادية.

وكانت البرازيل قد منحت في 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، تصريحا برسو السفينتين الإيرانيتين "مكران" و"دينا" في ميناء ريو دي جانيرو، بين 23 و30 من الشهر ذاته، وفقا لمنشور في الصحيفة الرسمية الحكومية.

وقالت وزارة الخارجية البرازيلية إن هذا الموعد أرجئ وتم الآن السماح للسفينتين بالرسو بين 26 شباط/ فبراير، والثالث من آذار/ مارس.

وصرح مسؤول أمريكي على دراية مباشرة بالوضع أن وجود سفن حربية إيرانية قبل اجتماع لولا مع بايدن اليوم الجمعة "كان أمرا مزعجا أردنا تجنبه".

وقال المسؤول: "كان هناك الكثير من المحادثات خلف الكواليس حول هذا الأمر على عدة مستويات مختلفة"، مضيفا أن من الجيد أن الموعدين لن يتزامنان الآن.

وأكد مصدر عسكري برازيلي أن الحكومة الاتحادية، عبر وزارة الخارجية غيرت المواعيد ومنعت السفينتين الإيرانيتين من الرسو.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البرازيلية إن "من الخطأ افتراض" أن واشنطن مارست ضغوطا على البرازيل.