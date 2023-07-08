بعد زيلينسكي.. بوتين يزور تركيا الشهر المقبل

أعلنت السلطات التركية، اليوم السبت، عن زيارة مرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى البلاد، في أغسطس آب المقبل، فيما يزورها حاليًا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ووصل زيلينسكي إلى تركيا في إطار زيارة لبعض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي؛ تهدف لحثها على اتخاذ خطوات خلال قمة في الأسبوع المقبل لمنح أوكرانيا عضوية الحلف، والتي قال أردوغان إن كييف تستحقها.

وأشار الرئيس رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني، إلى أنه حث روسيا على تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وأن فلاديمير بوتين سيزور تركيا في أغسطس.

وأوضح أردوغان أن جهودا تبذل حاليًا لتمديد اتفاق تصدير الحبوب لفترات أطول بعد انقضاء أجله في 17 يوليو تموز، وأنه (الاتفاق) سيكون إحدى أهم القضايا على جدول أعمال مناقشاته مع بوتين في تركيا الشهر المقبل.

وقال الرئيس التركي: "نأمل أن يتم تمديده لمرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وليس كل شهرين. سنبذل جهدًا في هذا الصدد، ونحاول زيادة أجله إلى عامين".

تبادل الأسرى

وأكد الرئيسان أنهما ناقشا أيضًا قضية مهمة أخرى لمحادثات أردوغان مع بوتين، وهي مسألة تبادل الأسرى، والتي قال زيلينسكي إنها كانت أول شيء على جدول أعمالهما.

وذكر زيلينسكي أنه سينتظر حدوث نتائج قبل أن يعلق على الأمر، لكنه أوضح أن المناقشة تطرقت إلى تفاصيل حول إعادة جميع الأسرى، بما في ذلك الأطفال الذين جرى ترحيلهم إلى روسيا ومجموعات أخرى.

وأشار أردوغان إلى أن القضية قد تطرح أيضًا في اتصالاته مع الرئيس الروسي قبل زيارته، قائلًا: "إذا أجرينا بعض المكالمات الهاتفية قبل ذلك، فسنناقشها في الاتصال أيضًا".

وقال الكرملين، أمس الجمعة، إنه يراقب المحادثات بين أردوغان وزيلينسكي عن كثب، مضيفًا أن بوتين يقدر بشدة جهود الرئيس التركي للتوسط لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وردًا على سؤال حول التحضير لزيارة بوتين لتركيا في أغسطس آب، نقلت وكالة تاس للأنباء عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله اليوم: "الاتصالات ممكنة.. لا يوجد موعد محدد بعد".

وكانت روسيا التي تشعر بالغضب حيال كيفية تنفيذ بعض جوانب اتفاق تصدير الحبوب، قد هددت برفض تمديده لما بعد 17 يوليو تموز.