هرتسوغ: إسرائيل تعيش أخطر أزمة داخلية منذ قيامها

وقال في مقابلة صحفية مع موقع "واللا" العبري، عشية احتفال إسرائيل بمرور 75 عامًا على قيامها، إن "الناس مرتبكون قليلًا. ودور الرئيس ومؤسسة الرئاسة فوق النظام السياسي".

وأضاف: "أتجنب بقدر ما أستطيع التدخل في قضايا الجدل السياسي. ولكن هذه هي بالضبط اللحظة التي يتدخل فيها الشخص الذي يؤيد القانون على رأس الدولة ويوازن النقاش بين السلطات".

وتابع أن "الأزمة السياسية والاجتماعية التي أحاطت بالثورة القانونية، هي الأصعب منذ قيام إسرائيل كأزمة داخلية. إنها أزمة داخلية وخطيرة وضخمة تاريخيًّا". ومع ذلك، فهو يعتقد أنه "قد يكون من الجيد أن يحدث ذلك الآن وليس بعد 20 عامًا من الآن. من الممكن أن نكتشف هذا الحدث بطريقة أكثر صعوبة. اليوم يمكننا أيضًا الوصول إلى تفاهمات وخلق لحظات من شأنها الاعتناء بنا في المستقبل".