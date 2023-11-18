استطلاع: 52 % من الكتالونيين يعارضون الاستقلال

أظهر استطلاع أعدته "جيسوب"، بناءً على مقابلات مع ألفي شخص، أن 52% من الكتالونيين يعارضون استقلال كتالونيا، بفارق 11 نقطة عن أولئك الذين يؤيدون الاستقلال، البالغة نسبتهم 41%، وفقاً لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".

وبحسب الاستطلاع، الذي أجري في الفترة ما بين 9 تشرين الأول/أكتوبر و7 تشرين الثاني/نوفمبر، فإن التصويت بنعم للاستقلال سيفوز بنسبة 42% إذا تم التصويت عليه في استفتاء متفق عليه، إذ سيصوت 31% بـ لا، بينما في حالة الاستفتاء الأحادي فإن 40% سيصوتون بنعم، و26% لا.

علاوة على ذلك، فإن 45% من الكتالونيين يوافقون بشدة على أن كتالونيا لها الحق في تقرير مستقبلها من خلال استفتاء، و28% "يوافقون إلى حد ما".