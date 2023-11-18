استطلاع: 52 % من الكتالونيين يعارضون الاستقلال
أظهر استطلاع أعدته "جيسوب"، بناءً على مقابلات مع ألفي شخص، أن 52% من الكتالونيين يعارضون استقلال كتالونيا، بفارق 11 نقطة عن أولئك الذين يؤيدون الاستقلال، البالغة نسبتهم 41%، وفقاً لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".
وبحسب الاستطلاع، الذي أجري في الفترة ما بين 9 تشرين الأول/أكتوبر و7 تشرين الثاني/نوفمبر، فإن التصويت بنعم للاستقلال سيفوز بنسبة 42% إذا تم التصويت عليه في استفتاء متفق عليه، إذ سيصوت 31% بـ لا، بينما في حالة الاستفتاء الأحادي فإن 40% سيصوتون بنعم، و26% لا.
علاوة على ذلك، فإن 45% من الكتالونيين يوافقون بشدة على أن كتالونيا لها الحق في تقرير مستقبلها من خلال استفتاء، و28% "يوافقون إلى حد ما".
كما أشار الاستطلاع إلى رفض الدستور الإسباني في كتالونيا، في حالة إجراء استفتاء على الدستور الإسباني، إذ سيصوت 42% بـ "لا" و21% لصالحه.
وبشكل مُفصل، فإن أنصار حزب الشعب، وبدرجة أقل، أنصار حزب المؤتمر الاشتراكي وحزب فوكس، هم أولئك الذين سيصوتون أكثر لصالح الدستور الإسباني الحالي، بينما أولئك الذين يعتبرون أنفسهم ينتمون إلى اليسار ويسار الوسط هم الأكثر معارضةً للدستور؛ بسبب التموضع الذاتي الإيديولوجي.
المصدر: وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"