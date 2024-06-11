نظرية "مؤامرة" يعيشها الأمريكيون السود.. ما أثرها على الانتخابات؟

مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أظهرت دراسة حديثة نشرها مركز "بيو" للأبحاث، أن معظم الأمريكيين السود يرون أنهم تعرضوا لتمييز عنصري بشكل منتظم أو من حين لآخر.

وتناولت الدراسة التي نشرت، أمس الاثنين، نظريات المؤامرة، مركزة على التقاطع بين العرق والمعتقدات التآمرية.

وكانت استطلاعات عن اتجاهات الناخبين ذهبت إلى أن الناخبين الأمريكيين السود يتجهون إلى إعطاء أصواتهم في الانتخابات لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب؛ إذ عبّروا عن استيائهم من سياسات الرئيس الحالي جو بايدن بشأن عدة ملفات، وخاصة فيما يتعلق بحرب غزة.

استياء متفاقم

وتتفاقم حالة الاستياء لدى الناخبين السود من سياسات بايدن ومنها مواقفه من الحرب على غزة ودعمه المتواصل لإسرائيل، فضلًا عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية في الداخل.

وعودة للدراسة، فقد رأت أن شعور الأمريكيين السود بالتعرض للتمييز يؤثر على نظرتهم إلى مؤسسات بلادهم مثل الشرطة والنظام السياسي ووسائل الإعلام.

وتُعرِّف الدراسة مفهوم نظريات المؤامرة العنصرية بأنها أفكار قد تكون لدى الأمريكيين السود عن "تصرفات المؤسسات الأمريكية"، والتي لا تمثل بالضرورة الأهداف المعلنة للمؤسسة.

وتعتقد الدراسة، أن هذه مزاعم قد تكون تولدت لدى الأمريكيين السود بسبب تاريخ الولايات المتحدة الموثق للسياسات العنصرية.