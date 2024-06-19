إيران.. حذف أجزاء من أفلام الحملة الدعائية للمرشحين جليلي وبزشكيان

قررت لجنة مراجعة الإعلانات التابعة للمقر الانتخابي لهيئة الإذاعة الإيرانية، حذف أجزاء من أفلام الحملة الدعائية للمرشحَيْن؛ الإصلاحي مسعود بزشكيان، والمتشدد سعيد جليلي.

وكان تأخير بث الفيلم الوثائقي عن حملة بزشكيان وجليلي قد أجج الشائعات بشأن المحتوى الذي تمت إزالته.

وقال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، بيمان جبلي، إن سبب تأخير بث هذه الأفلام الوثائقية ليس حذف أجزاء منها، بل تأخر طاقم عمل كلا المرشحين في تسليم الأفلام الوثائقية إلى لجنة مراجعة الإعلانات.

وأضاف أنه "بناء على ذلك، يتعين على كل من المرشحين تقديم البرامج التلفزيونية المسجلة إلى لجنة مراجعة الإعلانات قبل 24 ساعة من البث".

ووفق المادة 64 من قانون الانتخابات الرئاسية، "إذا تضمنت البرامج الإعلانية المسجلة للمرشحين على الراديو والتلفزيون، وفقًا لما تحدده لجنة مراجعة الإعلانات، محتوى ينتهك القوانين، فإن هيئة إذاعة الجمهورية الإسلامية ملزمة بإزالة هذا المحتوى".