خبير في شؤون التطرف: خطابات ترامب تشبه تلك "النازية"

ضاعف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الأسابيع الأخيرة، خطابه المشحون عدة مرات، والذي أعرب النقاد عن أسفهم بشأنه، حيث يبدو أن زعيمًا استبداديًا يؤديه، بدلًا من مرشح لمنصب الرئيس في دولة ديمقراطية، وفق موقع "بزنس إنسايدر".

ولفت الموقع إلى خطاب ترامب في يوم المحاربين القدامى، الشهر الماضي، إذ شبه ترامب خصومه بـ"الحشرات"، وتعهد بـ"القضاء على الشيوعيين والماركسيين والفاشيين وقطاع الطرق اليساريين المتطرفين الذين يعيشون مثل الحشرات".

وقال الموقع إن الرئيس السابق استمر في تصريحاته التي لم تلق صخبًا إعلاميًا مثلما كانت في السابق، فاستغل النقاد هذه النقطة، وخلطوا بين تصريحات الرئيس السابق التحريضية ونقاط الحديث النازية التي استهدفت اليهود خلال الهولوكوست.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، صرح ترامب عبر وسائل إعلام محلية أنه في حال انتخابه مرة أُخرى عام 2024، "فإنه سيصبح دكتاتورًا من اليوم التالي لانتخابه"، مثلما استرسل في خطاب آخر قائلًا: "المهاجرون يسممون دماء بلادنا"، ما أثار غضب البيت الأبيض في عهد الرئيس جو بايدن، وفق قول الموقع.