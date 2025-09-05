logo
العالم

ليتوانيا: واشنطن أبلغت دولاً أوروبية بخفض المساعدات العسكرية

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيثالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
05 سبتمبر 2025، 11:42 ص

قال مسؤول في وزارة الدفاع الليتوانية اليوم الجمعة، إن وزارة الدفاع الأمريكية أبلغت دولا أوروبية الأسبوع الماضي بأنها ستخفض الدعم العسكري الذي تقدمه، في إطار برنامج يعرف باسم "القسم 333"، إلى الصفر اعتبارا من السنة المالية المقبلة.

وذكر مصدران مطلعان أمس الخميس أن الولايات المتحدة ستلغي تدريجيا بعض المساعدات الأمنية التي تقدمها للدول الأوروبية القريبة من الحدود مع روسيا، ما أثار مخاوف الدول المستفيدة بشكل رئيسي، مثل ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا.

وقال فايدوتاس أوربليس مدير السياسات في وزارة الدفاع الليتوانية لصحفيين في فيلنيوس اليوم الجمعة إن بلاده تجري محادثات مع الإدارة الأمريكية لمعرفة ما الدعم العسكري الذي سيستمر وما الذي سيؤجل، بحسب رويترز.

