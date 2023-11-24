أوكرانيا: هجوم روسي متواصل على أفدييفكا ومقتل 4 في قصف للجنوب

قال مسؤول كبير إن القوات الأوكرانية أحبطت هجومات روسية متواصلة على مدينة أفدييفكا في شرق أوكرانيا أمس الخميس فيما أدى قصف روسي إلى مقتل أربعة على الجبهة الجنوبية للحرب في منطقة خيرسون.

ومن خلال تحركات محدودة على طول جبهة المواجهة، التي تمتد لألف كيلومتر، ركزت موسكو منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول على السيطرة على مدينة أفدييفكا المشهورة بمصنع فحم الكوك الضخم وقربها من مركز دونيتسك الإقليمي الذي تسيطر عليه روسيا.

هجمات شديدة الضراوة

وقال فيتالي باراباش، رئيس الإدارة العسكرية في أفدييفكا، إن القوات الروسية أطلقت هجمات هي "الأشد ضراوة" على المدينة المدمرة حيث لا يزال هناك أقل من 1400 شخص من أصل سكانها الذي كان يبلغ عددهم 32 ألفا قبل الحرب.