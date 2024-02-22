ماذا تعرف عن "الثلاثاء الكبير" في الولايات المتحدة؟

يترقب مواطنو 15 ولاية أمريكية، "الثلاثاء الكبير" في 5 مارس/آذار المقبل، للتصويت في سباق الانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة، المؤدية لانتخاب الرئيس الجديد.

ويشهد "الثلاثاء الكبير" تصويت أكبر عدد من الولايات في الانتخابات التمهيدية للحزبين، ويأتي إما في شهر فبراير أو مارس، ويحلّ مبكراً بعد الولايات المخصصة للتصويت المبكر مثل أيوا ونيو هامشير.

لذلك، يتوقف تحديد توقيت "الثلاثاء الكبير" على تلك الولايات، وتحدد نتائجه فرص كل مرشح للحصول على ترشيح حزبه لخوض انتخابات الرئاسة.

ويكتسب "الثلاثاء الكبير" هذا العام أهمية كبيرة، نظراً للصخب المحيط بالمعركة بين الرئيسين السابق والحالي، وما باستطاعة نيكي هيلي فعله لإزاحة ترامب وصولاً للبيت الأبيض.