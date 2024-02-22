ماذا تعرف عن "الثلاثاء الكبير" في الولايات المتحدة؟
يترقب مواطنو 15 ولاية أمريكية، "الثلاثاء الكبير" في 5 مارس/آذار المقبل، للتصويت في سباق الانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة، المؤدية لانتخاب الرئيس الجديد.
ويشهد "الثلاثاء الكبير" تصويت أكبر عدد من الولايات في الانتخابات التمهيدية للحزبين، ويأتي إما في شهر فبراير أو مارس، ويحلّ مبكراً بعد الولايات المخصصة للتصويت المبكر مثل أيوا ونيو هامشير.
لذلك، يتوقف تحديد توقيت "الثلاثاء الكبير" على تلك الولايات، وتحدد نتائجه فرص كل مرشح للحصول على ترشيح حزبه لخوض انتخابات الرئاسة.
ويكتسب "الثلاثاء الكبير" هذا العام أهمية كبيرة، نظراً للصخب المحيط بالمعركة بين الرئيسين السابق والحالي، وما باستطاعة نيكي هيلي فعله لإزاحة ترامب وصولاً للبيت الأبيض.
تاريخ "الثلاثاء الكبير"
تفيد الوثائق بأن الكونغرس اختار، منذ عام 1845، الثلاثاء، يوماً لتمكين الأمريكيين من التصويت، خاصة المزارعين، حتى لا تتضرر أعمالهم خلال الأسبوع ولأن التنقل كان حينها بواسطة الخيول.
وبحسب الوثائق، أقرّ الكونغرس في العام 1875، الثلاثاء، أيضاً يوماً لإجراء انتخابات مجلس النواب، وفي عام 1914 أقرّه يوماً لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ.
ويعتبر عام 1984 بداية الحركة الحديثة نحو "الثلاثاء الكبير" الأكثر شمولاً، في شهر مارس، حيث أجرت 9 ولايات انتخاباتها التمهيدية في 13 مارس 1984.
وبدأ تقليد "سوبر تيوزداي" (super Tuesday) بشكله الحالي، عام 1988، حين أجرت 16 ولاية جنوبية انتخاباتها التمهيدية في 8 مارس، وحصل جورج بوش الأب حينها على ترشيح الحزب الجمهوري.
دواعي "الثلاثاء الكبير"
تتباين أسباب اختيار بعض الولايات، إجراء انتخاباتها التمهيدية ومؤتمراتها الحزبية، في نفس اليوم، أهمها قلة عدد السكان والمندوبين في تلك الولايات ورغبتها في إحداث تأثير أكبر في اختيار الرئيس المقبل.
ومن تلك الأساب كذلك، أن العديد من الولايات المشاركة في هذا اليوم من الجنوب ولديها اهتمامات متشابهة بشأن القضايا القومية، ما دفع وسائل إعلام لتشبيهه بالانتخابات التمهيدية.
وتساهم انتخابات "الثلاثاء الكبير" في تضييق مجال التنافس، وغالباً ما ينسحب من السباق عدد من المترشحين الذين لم يحققوا سوى مكاسب قليلة في منافسات تلك الولايات.
ويرى بعض خبراء الانتخابات أن "الثلاثاء الكبير"، جاء لرغبة الديمقراطيين، خلال الثمانينيات، في ترشيح سياسيين أكثر اعتدالاً، بعدما سحق رونالد ريغان منافسه والتر مونديل عام 1984.
"الثلاثاء الكبير" وحسم 2024
تنعقد الآمال على تأثير "الثلاثاء الكبير" يوم 5 مارس المقبل، الذي سيشهد تصويت 15 ولاية، إلى جانب إقليم "ساموا الأمريكية".
والولايات هي: ألاباما، ألاسكا، أركنساس، كاليفورنيا، كولورادو، ماين، ماساتشوستس، مينيسوتا، نورث كارولاينا، أوكلاهوما، تينيسي، تكساس، يوتا، فيرمونت، فيرجينيا.
ويعتمد عامل الحسم هذا العام على أداء المرشحة الجمهورية نيكي هيلي، في ساوث كارولاينا يوم 24 فبراير، وفي ميشيغان يوم 27 فبراير.
وسيعكس فوز هيلي أو اقترابها من الفوز، في إحدى الولايتين أو كلتيهما، دور "الثلاثاء الكبير" في حسم استمرارها في منافسة ترامب، على المستوى الوطني، أما لو خسرت فسيحسم ترامب أمره قبل "الثلاثاء الكبير".
وفي المعسكر الديمقراطي، فلن يكون التنافس حاضراً، كونه الحزب الذي يكون مرشحه رئيس البلاد الحالي الساعي للفوز بولاية ثانية.