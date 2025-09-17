صور صادمة.. ترامب وإبستين يظهران معًا على جدران قلعة وندسور

ألقت السلطات البريطانية القبض على أربعة أشخاص بعد عرض صور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب جيفري إبستين، مرتكب الجرائم الجنسية، على جدران قلعة وندسور الملكية أمس الثلاثاء.

ومن المقرر أن يستضيف الملك تشارلز ترامب خلال زيارة رسمية لبريطانيا.

وبحسب "رويترز"، وصل ترامب إلى بريطانيا في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء في زيارة دولة ثانية غير مسبوقة، وسيستقبله الملك تشارلز اليوم الأربعاء في احتفالية فخمة بقلعة وندسور غربي لندن.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، رفع محتجون لافتة ضخمة تحمل صورة ترامب وإبستين قرب قلعة وندسور ثم عرضوا في وقت لاحق عدة صور لهما على جدران أحد أبراج القلعة.

وقالت الشرطة في بيان إنها ألقت القبض على أربعة بالغين للاشتباه في قيامهم باتصالات مشبوهة للتسبب في ضرر بعد "عرض غير مصرح به" في قلعة وندسور وصفته بأنه تصرف يهدف لإثارة الرأي العام. ولا يزال الأربعة رهن الاحتجاز.

ونشر ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي في الثامن من سبتمبر أيلول رسالة تهنئة بعيد ميلاد قيل إن ترامب كتبها إلى إبستين قبل أكثر من 20 عاما، لكن البيت الأبيض نفى صحتها.

وعرضت صورة تلك الرسالة أيضا على القلعة مع صور ضحايا إبستين ومقاطع إخبارية عن القضية وتقارير الشرطة.

وأدى نشر الرسالة إلى تجدد الاهتمام بقضية أصبحت شوكة سياسية في خاصرة الرئيس ترامب.

ورغم أنه حث أنصاره على الابتعاد عن الموضوع، ظلت الرغبة كبيرة في الحصول على تفاصيل حول جرائم إبستين ومن قد يكون على علم بها أو تورط معه فيها.

وكان ترامب صديقا لإبستين قبل أن يصبح رئيسا، لكنه اختلف معه قبل سنوات من وفاته في السجن العام 2019.