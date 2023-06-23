صفقة "الإقرار بالذنب" لهانتر تضع بايدن في مرمى الانتقادات

قد لا يواجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مشكلة حقيقية تضر بمشواره السياسي الذي يمتد لزهاء نصف القرن، أكثر من القضايا التي تورط فيها ابنه هانتر، والتي كان يرى "بايدن" أنها شخصية بالنسبة له وحساسة إلى أبعد الحدود، حيث جعلته في مرمى انتقادات معارضيه.

وشكلت "صفقة الإقرار بالذنب" التي عقدها هانتر بايدن، مقابل تجنب عقوبة سجنه، مع المدعي العام بولاية ديلاوير ديفيد فايس، الثلاثاء الماضي، نهاية لتحقيق دام خمس سنوات، في قضايا اتهم فيها بـ"التهرب الضريبي" و"مخالفة قانون اقتناء سلاح ناري".