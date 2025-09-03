التلفزيون الإيراني: مستشار خامنئي يبحث مع مستشار الأمن القومي البريطاني مسألة تسوية "آلية الزناد"

ماذا جرى بين محافظ دمشق وأهالي "حي السومرية"؟

ماذا جرى بين محافظ دمشق وأهالي "حي السومرية"؟
محافظ دمشق، ماهر مروان إدلبيالمصدر: منصة إكس
03 سبتمبر 2025، 4:47 م

استقبل محافظ دمشق، ماهر مروان إدلبي، عدداً من أهالي حي السومرية في العاصمة السورية، على خلفية الإجراءات الأخيرة المتعلقة بإخلاء بعض المنازل في الحي.

ووفق قناة "الإخبارية" السورية، قدم محافظ دمشق خلال اللقاء توضيحاً شاملاً حول حيثيات الموضوع، مؤكّداً أن "سوريا دولة قانون، وأن حقوق المواطنين محفوظة ومصانة".

كما شدد المحافظ على أن "كل صاحب حق سينال حقه وفق الأطر القانونية، وأن المحافظة ملتزمة بصون مصالح الجميع وضمان العدالة والإنصاف في جميع الإجراءات".

وأشار إدلبي إلى أن ما جرى في حي السومرية "هو نتيجة تراكمات الاستملاك والفساد العقاري عبر عقود".

وقال المحافظ إن "الدولة ملتزمة بحل هذه القضايا بعدالة وشفافية بعيداً عن أي تهجير، مع احترام حقوق الملكية وضمان الاستقرار عبر لجان قانونية مشتركة وبالتعاون مع الجهات المعنية".

 

