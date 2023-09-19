مظاهرات في أرمينيا وتحذير من اضطرابات شاملة

حذّرت أجهزة الأمن الأرمينية، الثلاثاء، من خطر "اضطرابات شاملة" إثر مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين طالبوا باستقالة رئيس الحكومة نيكول باشينيان، بعد ساعات من تنديده بدعوات إلى "انقلاب" في بلده في أعقاب بدء أذربيجان عملية عسكرية ضد إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه.

وقال جهاز الأمن إن "ثمة خطرا جديا بوقوع اضطرابات شاملة في أرمينيا"، متعهدا باتخاذ "إجراءات للحفاظ على الانتظام الدستوري"، وطالبا من المواطنين "عدم الخضوع للاستفزازات المتعددة".

جاء ذلك بعدما تجمع مئات المتظاهرين في ساحة الجمهورية في العاصمة الأرمينية خارج مكتب باشينيان؛ احتجاجا على إدارته لأزمة قره باغ، مرددين هتافات منها "نيكول استقل" و"نيكول خائن".