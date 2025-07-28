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بولندا تستنفر مقاتلاتها بعد هجمات روسية على أوكرانيا

بولندا تستنفر مقاتلاتها بعد هجمات روسية على أوكرانيا
مقاتلات بولنديةالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
28 يوليو 2025، 5:03 ص

 قالت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية الاثنين، إن طائرات بولندية وأخرى تابعة لحلفاء أقلعت بشكل عاجل لحماية المجال الجوي البولندي.

جاء ذلك، بعد أن شنت روسيا هجمات صاروخية استهدفت غرب أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا؛ ما استدعى تأهبًا سريعًا من جانب بولندا.

وأضافت القيادة في بيان: "جرى إقلاع الطائرات التابعة لنا ولحلفائنا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم. هذا النشاط قد يؤدي إلى زيادة ملحوظة في حركة الطيران في أجواء المنطقة، وقد يُسمع صوت الطائرات."

وكانت صفارات الإنذار تدوي، في تمام الساعة الـ01:30 بتوقيت غرينتش، في معظم أنحاء أوكرانيا، للتحذير من هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

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