الانتخابات الفرنسية.. "مبارزة" بين "التجمع الوطني" و"الجبهة الشعبية"

كشف استطلاع للرأي أجراه معهد " IFOP " عن مبارزة متوقعة بين "الجبهة الشعبية الجديدة" و"التجمع الوطني" خلال الانتخابات التشريعة المبكرة التي ستشهدها فرنسا في الـ30 من يونيو الجاري والـ7 من يوليو.

وجاءت نتيجة الاستطلاع بعد أن أدت نتائج الانتخابات الأوروبية إلى حل الجمعية الوطنية من قبل رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون من أجل اختيار أعضاء جدد لقصر "بوربون" البالغ 577 مقعدًا.

الاستطلاع شمل 1131 شخصًا مسجلين في القوائم الانتخابية الفرنسية، من عينة مكونة من 1200 شخص، يمثلون السكان الفرنسيين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق، وذلك من خلال استبيان عبر الإنترنت في الفترة من الـ14 إلى الـ17 من يونيو 2024.

تراجع للتجمع الوطني

وبحسب نتائج الاستطلاع، ظل حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) في المقدمة بنسبة 33% من نوايا التصويت، فيما حقق اليسار تقدمًا على المعسكر الرئاسي الذي نال 18%.

وأعرب 28% من الناخبين عن نيتهم ​​التصويت في الجولة الأولى لصالح ائتلاف اليسار تحت راية "الجبهة الشعبية" التي تضم (فرنسا الأبية، والحزب الشيوعي، والحزب الاشتراكي، وأنصار البيئة).

الجبهة الجديدة حصلت على نقطتين إضافيتين في الاستطلاع الأخير، مقارنة باستطلاع مماثل أجراه المعهد ذاته يومي الـ13 والـ14 من يونيو، وبفارق ثلاث نقاط مقارنة بيومي الـ10 والـ11 من يونيو.