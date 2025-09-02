يواجه السجن لـ40 عاما.. بدء جلسات محاكمة بولسونارو

بدأت الثلاثاء، مرحلة النطق بالحكم في محاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، المتهم فيها بقيادة مؤامرة للبقاء في السلطة.

وحددت هيئة المحكمة العليا جلسات تستمر خمسة أيام حتى 12 سبتمبر/ أيلول للبت فيما إذا كان الزعيم اليميني المتطرف السابق مذنبا بالسعي لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2022، والتي خسر فيها بفارق ضئيل أمام الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وقال القاضي ألكسندر دي مورايس، مع بدء المحاكمة: "يعلمنا التاريخ أن الإفلات من العقاب، والتقصير، والجبن ليست خيارات للسلام".

ومنذ مطلع أغسطس/ آب يخضع بولسونارو للإقامة الجبرية، وما انفك دوما يؤكد براءته من كل التهم الموجهة إليه. وفي حال إدانته يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 40 عاما.

وندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاكمة بولسونارو ووصفها بأنها "اضطهاد"، ورداً على ذلك فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على القاضي ألكسندر دي مورايس الذي يشرف على محاكمة الرئيس اليميني السابق.

كما وقع ترامب أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية عقابية بنسبة 50% على العديد من السلع البرازيلية.