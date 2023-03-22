البنتاغون: أوكرانيا ستحصل على دبابات "أبرامز" بحلول الخريف

وأضاف: "سيسمح لنا ذلك بتسريع مهل التسليم إلى حد كبير، وتقديم هذه القدرات المهمة إلى أوكرانيا بحلول خريف العام الحالي".

وأكد المتحدث أن الدبابات ستمنح أوكرانيا "قدرة مشابهة جدًا لطراز إم1أي2" الذي كانت واشنطن خططت لإرساله في البداية، لكنه رفض الخوض في تفاصيل الاختلافات بين الطرازين.

وأوضح الجنرال رايدر، أن توفير دبابات من طراز "إم1أي2" كان سيستغرق أكثر من عام.

وستتسلّم أوكرانيا أيضًا أنظمة دفاع جوي متقدمة من طراز باتريوت قبل الموعد الذي كان مقررًا.