إطلاق نار كثيف جنوبي إيران



أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، فجر الأحد، بإطلاق نار كثيف في مدينة شابهار التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، فيما تحدثت عن دخول طائرة مسيرة مجهولة إلى المدينة.

وقالت وكالة أنباء "فارس نيوز" التابعة للحرس الثوري، إن إطلاق النار الكثيف الذي سُمع دويه في سماء مدينة شابهار جنوب شرق البلاد جاء نتيجة دخول طائرة مسيرة.

وأضافت الوكالة إن "إطلاق النار في الجو من قبل القوات الأمنية على جسم يشبه الطائرة المسيرة كانت تحلق فوق مبنى مركز للشرطة في شابهار".