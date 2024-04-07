إطلاق نار كثيف جنوبي إيران
أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، فجر الأحد، بإطلاق نار كثيف في مدينة شابهار التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، فيما تحدثت عن دخول طائرة مسيرة مجهولة إلى المدينة.
وقالت وكالة أنباء "فارس نيوز" التابعة للحرس الثوري، إن إطلاق النار الكثيف الذي سُمع دويه في سماء مدينة شابهار جنوب شرق البلاد جاء نتيجة دخول طائرة مسيرة.
وأضافت الوكالة إن "إطلاق النار في الجو من قبل القوات الأمنية على جسم يشبه الطائرة المسيرة كانت تحلق فوق مبنى مركز للشرطة في شابهار".
فيما قالت وكالة أنباء "الأخبار العاجلة" الإيرانية، إن القوات الأمنية أطلقت النار على طائرة مسيرة مجهولة، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
فيما قالت منظمة "حال وش" البلوشية في قناتها عبر تطبيق "تليغرام"، إنه سمع دوي إطلاق نار كثيف في محيط مديرية استخبارات مدينة شابهار.
و فجر الخميس شهدت مدينة شابهار وراسك في محافظة سيستان وبلوشستان مواجهات عنيفة بين تنظيم جيش العدل البلوشي المعارض وقوات الحرس الثوري والشرطة ما أسفر عن مقتل 16 شخصاً من الحرس والشرطة.
وقالت السلطات الإيرانية إن المواجهات أسفرت أيضا عن مقتل 18 من تنظيم جيش العدل واعتقال ثمانية آخرين.