البحريتان الأمريكية والكندية تجريان مهمة مشتركة نادرة عبر مضيق تايوان

قالت البحرية الأمريكية، إن سفينة حربية أمريكية وأخرى كندية أبحرتا عبر مضيق تايوان، اليوم السبت، في مهمة مشتركة نادرة في الممر المائي المهم، وسط تصاعد التوترات بين بكين وواشنطن بشأن تايوان، التي تقول الصين إنها جزء من أراضيها.

وقال الأسطول السابع للبحرية الأمريكية، إن المدمرة "يو.إس.إس تشونغ هون التي تحمل الصواريخ الموجهة والسفينة الحربية إتش.إم.سي.إس مونتريال الكندية أجريتا عبورًا روتينيًا للمضيق عبر المياه التي تطبق فيها حرية الملاحة في أعالي البحار والتحليق في أجوائها وفقًا للقانون الدولي".

وأضاف في بيان صدر عنه، أن "العبور الثنائي لتشونغ هون ومونتريال عبر مضيق تايوان يثبت التزام الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا إزاء الحرية والانفتاح لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ".

ومع عبور سفن حربية أمريكية في المضيق بواقع مرة شهريًا تقريبًا، فمن غير المعتاد أن تشترك في ذلك مع سفن لحلفاء آخرين للولايات المتحدة، وجاءت المهمة في حين يشارك وزيرا الدفاع الأمريكي والصيني في اجتماعات حوار شانجري-لا، القمة الأمنية الآسيوية الأبرز والمنعقدة في سنغافورة.