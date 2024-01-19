الناتو يطور خططا دفاعية تحاكي حالة حرب مع روسيا

كشف رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأدميرال روب باور، أن الخطط الدفاعية الجديدة للحلف، والتي تمت الموافقة عليها في القمة الأخيرة للكتلة في مدينة فيلنيوس الصيف الماضي، تم تطويرها في المقام الأول لتحاكي حالة حدوث صدام مع روسيا.

وقال ردا على سؤال من الصحفيين حول ما إذا كان الناتو يعتبر التهديد بهجوم من روسيا حقيقيا؟: "في خططنا الدفاعية، في استراتيجيتنا، نصف التهديدين الرئيسيين للحلف - روسيا والجماعات الإرهابية. نحن نعتبر روسيا تهديدًا لحلف شمال الأطلسي.. وهذا ما تكرس له خططنا الدفاعية. نحن حلف دفاعي وعلينا أن نكون مستعدين لذلك، ونحن مستعدون ونواصل الاستعدادات".

في وقت سابق، نشرت صحيفة بيلد، بالإشارة إلى "وثيقة سرية" معينة للقوات المسلحة الألمانية "خطة" لكيفية قيام روسيا، وفقًا لافتراض المؤلفين، بمهاجمة الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.