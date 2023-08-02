واشنطن تدعو وزير الخارجية الصيني الجديد لزيارتها

دعت الولايات المتحدة وزير الخارجية الصيني الجديد وانغ يي لزيارة البلاد لعقد اجتماعات رفيعة المستوى في إطار جهود لإحياء الحوار بين بكين وواشنطن، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء.

ووجّهت الدعوة خلال اجتماع عقد الإثنين بين مسؤولين أمريكيين وصينيين رفيعي المستوى، وفق المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر.

وكانت الدعوة قد وجّهت لتشين غانغ، سلف وانغ في المنصب والذي أقيل بشكل غامض بعد سبعة أشهر فقط على توليه حقيبة الخارجية، ما أثار تكهنات بأنه فقد مكانته أو أنه يخضع لتحقيق رسمي.

ولم يكشف ميلر ما إذا قبلت الصين الدعوة، لكنه قال إنها "رحلة نتوقع حدوثها". وقال إن أي موعد لم يحدد بعد.

ومن الاحتمالات الواردة عقد اللقاء على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في منتصف أيلول/سبتمبر.