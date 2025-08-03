غضب في إسرائيل من عجز السفارات عن خرق العزلة السياسية والإعلامية

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن غضب في إسرائيل من عجز سفاراتها في دول العالم من اختراق العزلة الدولية المتزايدة وتحسين صورتها التي تراجعت جراء الحرب على غزة.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية قولهم إن سفارات تل أبيب في الخارج عاجزة عن خرق العزلة الدولية، قائلين: "لدينا شعور بأن سفاراتنا في العالم استسلمت للوضع السيئ الذي نشهده".

وأضاف المسؤولون، في تصريح للصحيفة، أن "وضع إسرائيل في الساحة الإعلامية العالمية لم يكن بهذا السوء من قبل"، حسب تعبيرهم، مضيفين: "نحن غائبون سياسيًا عن الإعلام".

وتابعوا: "لا يوجد صوت إعلامي إسرائيلي والجميع ضدنا".

وكان موقع "المونيتور" قد أشار في تقرير له إلى أن إسرائيل باتت تواجه موجة غير مسبوقة من العزلة الدبلوماسية في أوروبا.

يأتي ذلك وسط تصاعد الانتقادات لحربها في قطاع غزة، وتزايد الاعترافات المتوقعة بدولة فلسطينية من دول كانت تُعد من أقرب حلفائها.

ووصف دبلوماسي أوروبي الوضع بأنه "تسونامي دبلوماسي"، في إشارة إلى حجم العزلة والتوترات المتسارعة التي انفجرت في وجه إسرائيل.

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