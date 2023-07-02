نائب جمهوري يدعو إلى الإفراج عن تحقيق يتعلق بالمبعوث الأمريكي لإيران

طلب عضو جمهوري بارز في مجلس النواب الأمريكي، من وزير الخارجية أنتوني بلينكين، تفاصيل حول تحقيق يتعلق بالتصريح الأمني الخاص بالمبعوث الأمريكي لإيران، وسط تقارير تقول إنه ربما أساء التعامل مع وثائق سرية.

وذكرت تقارير إعلامية بأن مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بعث رسالة إلى بلينكن يوم الجمعة يسأله فيها عن سبب منح مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية الخاص إلى إيران، روبرت مالي، إجازة غير مدفوعة الأجر بعد تعليق تصريحه الأمني، في وقت سابق، من العام للتحقيق في مزاعم عن إساءة التعامل مع وثائق سرية.

وكتب ماكول في رسالته التي نشرت على موقع اللجنة "نظرا لخطورة الموقف، من الضروري أن تقدم الوزارة على وجه السرعة سردا كاملا وشفافا للظروف المحيطة بتعليق تصريح المبعوث الخاص مالي والتحقيق وبيانات الوزارة إلى الكونغرس فيما يتعلق بالمبعوث الخاص مالي".

ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على طلب للتعليق على الرسالة، بحسب رويترز.