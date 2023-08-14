وسط انقسام سياسي.. مقترحٌ "غريب" لتقسيم إسرائيل إلى دولتين

تتوالى الأزمات السياسية في إسرائيل، وسط تساؤل حول السبل الممكنة لردم الهوة في ظل الانقسام الشديد بين مختلف الأطياف في المجتمع.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن هناك حديثا عن "حل التقسيم"، في ظل غياب دستور لإسرائيل، وفي ظل فقدان الأمل في التوصل إلى تسوية يتفق عليها الخصوم السياسيون.

والمقترح هو أن تكون هناك دولة إسرائيل وتتمركز في محيط تل أبيب وتتكون بشكل أساس من الليبراليين العلمانيين الذين يرون في مصطلح "الدولة اليهودية" على أنه وطن لجميع اليهود ويرتكز على مبادئ ديمقراطية ليبرالية.

والدولة الأخرى هي "دولة يهودا" وتتمركز في محيط القدس وتتكون بشكل أساس من اليهود المتدينين والمحافظين الذين يسعون إلى تطبيق الدولة اليهودية بالمعنى الديني.

تحظى هذه الفكرة بجاذبية أكبر بين أوساط العلمانيين الليبراليين، وفقًا لصحيفة "ذا جيروسالم بوست" الإسرائيلية، الذين يشعرون أنهم الضحايا الرئيسيون للوضع الحالي، ويقولون إنهم يعانون من ظاهرة تنامي التدين، حتى وإن كان المؤيدون النشطون لهذه الفكرة مجرد قلة في الوقت الحالي.

ومن الأمور التي تجعل هذه الفكرة غير قابلة للتطبيق، هو أن إسرائيل ستكون أضعف بكثير في حال حصل هذا الأمر، حتى وإن كانت فكرة "الدولة الليبرالية" قابلة للنجاح، فيما قد تتحول دولة المتدينين إلى دولة معزولة.

سبب آخر يتعلق بصعوبة تمكن الدولتين من النجاة عسكريًّا، ما لم تجدا طريقة ما للحفاظ على قوة عسكرية مشتركة.

من المشاكل الأخرى؛ انقسام المجتمع الإسرائيلي بعدة طرق مختلفة، ومن غير الواضح كيف سيتم رسم الحدود بينهما، من الناحية النظرية.

صحيفة "ذا جيروسالم بوست" الإسرائيلية