أكثر من 1000 صيني غادروا إسرائيل

غادر أكثر من 1000 مواطن صيني إسرائيل في ظل الصراع الدائر بينها وبين حركة حماس، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة.

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي، قد صرح في وقت سابق أن سبب النزاع بين إسرائيل وحماس هو "الظلم التاريخي" ضد الفلسطينيين، بحسب "فرانس برس".

وأكد أن الأعمال الإسرائيلية في غزة "تتجاوز حدود الدفاع عن النفس"، داعيًا الحكومة الإسرائيلية إلى التوقف عن "العقاب الجماعي" لسكان غزة.

وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، غادرت سفينة تحمل رعايا أمريكيين من ميناء حيفا في إسرائيل نحو قبرص، ضمن أولى عمليات الإجلاء عبر البحر في ظل توقف المطارات بسبب التصعيد العسكري مع حركة حماس، فيما ألغت الخطوط الجوية النرويجية، يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول، رحلة كانت مخططة لإجلاء رعايا من تل أبيب إلى أوسلو؛ بسبب نقص الغطاء التأميني، بحسب "رويترز".