إسرائيل تحذر من اندلاع مواجهات مع المجتمع العربي
حذرت قيادة الشرطة الإسرائيلية من انتفاضة جديدة للمواطنين العرب في إسرائيل مماثلة لانتفاضة العام 2021، التي اندلعت على خلفية عملية " حامي الأسوار" على قطاع غزة.
وقالت رئيسة قسم العمليات في الشرطة الإسرائيلية، سيغال بار تسيفي، خلال جلسة نقاش لأعضاء لجنة مراقبة الدولة، إن الشارع العربي بات مسلحا الآن، وفي حال شهدنا أي اضطرابات داخلية ستكون أقوى بكثير من سابقاتها.
وأشارت تسيفي إلى احتمالية أن تضطر الشرطة لاستخدام الأسلحة، وليس وسائل تفريق المظاهرات المعتادة ضد المواطنين العرب في حال اندلعت مظاهرات أو مواجهات، وعلى القيادة السياسية أن تدرك ذلك جيدًا".
ومن جهته، أعرب قائد حرس الحدود المشير أمير كوهين، خلال الاجتماع، عن أسفه لعدم عمل الكثير لإصلاح الوضع المتفاقم في المجتمع العربي الذي يشهد انتشارا واسعا للسلاح، ناهيك عن تفشي الجريمة العربية العربية.
وأكد أمير كوهين أن الشرطة تعاني من نقص كبير في الكوادر العاملة، مشيرا إلى عدم قدرة الشرطة على استخلاص صورة للوضع القائم من المعلومات الاستخباراتية الواردة، وأن هناك فرقا كبيرا بين المعلومات وبين الصورة الحالية للواقع في إسرائيل.