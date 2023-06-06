إسرائيل تحذر من اندلاع مواجهات مع المجتمع العربي

حذرت قيادة الشرطة الإسرائيلية من انتفاضة جديدة للمواطنين العرب في إسرائيل مماثلة لانتفاضة العام 2021، التي اندلعت على خلفية عملية " حامي الأسوار" على قطاع غزة.

وقالت رئيسة قسم العمليات في الشرطة الإسرائيلية، سيغال بار تسيفي، خلال جلسة نقاش لأعضاء لجنة مراقبة الدولة، إن الشارع العربي بات مسلحا الآن، وفي حال شهدنا أي اضطرابات داخلية ستكون أقوى بكثير من سابقاتها.