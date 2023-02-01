بلينكن يعتزم بحث الحرب الأوكرانية خلال زيارته الصين الأسبوع المقبل
قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، الثلاثاء، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيبحث مع مسؤولين صينيين الحرب الروسية في أوكرانيا خلال زيارته للصين يومي الخامس والسادس من فبراير/ شباط.
وأضاف "كيربي" للصحفيين أنه تم تهميش المحادثات الخاصة بعدة قضايا، مثل جيشي البلدين وتغيّر المناخ، عندما احتجت بكين على زيارة رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي إلى تايوان في أغسطس/ آب الماضي.
وأردف أن بلينكن سيسعى إلى "إعادة إحياء و/أو إنعاش" المحادثات حول هذه القضايا.
وقال كيربي: "أعرف أنه يتطلع إلى أن يكون قادرًا على معالجة كل هذه القضايا، وبالطبع ستكون الحرب في أوكرانيا من بين تلك القضايا التي يمكننا أن نتوقع أن يطرحها الوزير خلال وجوده هناك".