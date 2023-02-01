بلينكن يعتزم بحث الحرب الأوكرانية خلال زيارته الصين الأسبوع المقبل

قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، الثلاثاء، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيبحث مع مسؤولين صينيين الحرب الروسية في أوكرانيا خلال زيارته للصين يومي الخامس والسادس من فبراير/ شباط.

وأضاف "كيربي" للصحفيين أنه تم تهميش المحادثات الخاصة بعدة قضايا، مثل جيشي البلدين وتغيّر المناخ، عندما احتجت بكين على زيارة رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي إلى تايوان في أغسطس/ آب الماضي.