وعدهم بتقليص الضرائب.. الأثرياء يغدقون الملايين على ترامب

ساهم وعد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، بتقليص الضرائب على الأثرياء، بعودة كبار رجال الأعمال في الولايات المتحدة لتأييده، على عكس منافسه جو بايدن الذي وعد بالعكس.

وبحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، فإن "ترامب بدأ يستعيد دعم المليارديرات الذين اختاروا النأي بأنفسهم عنه في أعقاب اقتحام أنصاره للكابيتول في يناير/كانون الثاني2021".

ولفتت "بلومبيرغ"، إلى أن "من بين الأشخاص الذين عادوا لتأييد ترامب المستثمر ستيف شوارتزمان الذي تقدر ثروته بـ 41.2 مليار دولار، وسيدة الأعمال ميريام أديلسون البالغة ثروتها 33.6 مليار دولار".

وجمعت حملة ترامب في مايو/أيار كمية قياسية من التبرعات، بلغت 141 مليون دولار، على الرغم من إدانة الرئيس السابق بـ 34 تهمة جنائية.

يأتي ذلك، بعد أن استغل ترامب مشكلاته القانونية في حملته الانتخابية ضد بايدن منذ توجيه أولى الاتهامات إليه في ربيع 2023.

وفي الانتخابات الأمريكية، يتباهى الفريق الذي يجمع مبلغًا أكبر من المال بتحقيق إنجاز.

وتعد التبرعات مهمة جدًا في حملة هذه السنة التي يتوقع أن تكون الأكثر كلفة في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب "فرانس برس".