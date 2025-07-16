"بالتجربة والخطأ".. إيران تكتشف ثغرات في الدفاعات الجوية الإسرائيلية

اكتشفت إيران، من خلال التجربة والخطأ، ثغرات في الدفاعات الجوية الإسرائيلية "العريقة"؛ إذ تُظهر البيانات أن نسبة الصواريخ التي تسربت تضاعفت خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

وبحسب الصحيفة، كانت حرب إسرائيل الأخيرة مع إيران بمثابة عبرة للدول التي تمتلك دفاعات صاروخية متطورة، وتلك التي تسعى لامتلاكها، فعلى مدار 12 يومًا، اخترقت إيران دفاعات إسرائيل بنجاح متزايد، مُثبتةً أنه حتى أكثر أنظمة العالم تطورًا قابلة للاختراق.

وأوضحت الصحيفة أنه في حين أُسقطت معظم الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، لكن طهران غيّرت تكتيكاتها ووجدت ثغرات في دروع إسرائيل من خلال التجربة والخطأ؛ فقد بدأت طهران إطلاق صواريخ أكثر تطورًا وأطول مدى من نطاق أوسع في عمق إيران، وفقًا لخبراء الدفاع الصاروخي الذين حللوا بيانات مفتوحة المصدر وصورًا عامة لشظايا الصواريخ.

ووجد المحللون أن النظام الإيراني غيّر توقيت ونمط الهجمات وزاد الانتشار الجغرافي للأهداف؛ علاوة على أن إيران انتقلت من إطلاق وابل كبير من الصواريخ ليلًا إلى إطلاق موجات أصغر خلال ساعات النهار ومن مواقع أكثر تنوعًا.

كما اختبرت طهران صواريخ الاعتراض الإسرائيلية بشكل أكبر من خلال تغيير أنماط إطلاقها، واستهداف مدن متباعدة، وتغيير الفترات الفاصلة بين الهجمات.

وتابعت الصحيفة، وفق تحليل أجرته لبيانات من مراكز أبحاث مقرها إسرائيل وواشنطن، أنه مع استمرار الحرب، أطلقت إيران عددًا أقل من الصواريخ، لكن معدل نجاحها ارتفع.

وبينما أفلتت في النصف الأول من الصراع 8% من الصواريخ الإيرانية من دفاعات إسرائيل، بحلول النصف الثاني من الحرب، تجاوزت 16% منها أنظمة الاعتراض الإسرائيلية، وفقًا لبيانات المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي (غينسا) ومقره واشنطن.

وفي هذا السياق، قالت رئيسة مركز تحليل البيانات في معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، مورا ديتش، إن معدل النجاح لا يأخذ في الاعتبار الصواريخ التي فشلت في الإطلاق أو التي تم اعتراضها قبل وصولها إلى المجال الجوي الإسرائيلي؛ كما لا يميز بين الصواريخ التي سُمح لها بضرب مناطق مفتوحة في إسرائيل وتلك التي أخطأتها أنظمة الاعتراض الإسرائيلية.

ووفقًا لبيانات غينسا، جاءت أنجح سلسلة هجمات إيرانية في 22 يونيو/حزيران، أي قبل يومين من نهاية الحرب، عندما أصابت 10 صواريخ من أصل 27 صاورخًا إسرائيل.

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وقال المدير المساعد للسياسة الخارجية في غينسا، آري سيكوريل، إن البيانات تشير إلى أن إيران نجحت في تكييف "كيف ومتى وماذا" تطلق النار.

ولفتت الصحيفة إلى أن الدفاع الجوي الإسرائيلي، بما في ذلك القبة الحديدية الشهيرة التي تعترض الصواريخ قصيرة المدى من غزة ولبنان، يُعدّ من بين الأفضل في العالم، وقد طُوّر بالشراكة مع الولايات المتحدة.

وختمت قائلة إن الجيش الإسرائيلي رفض التعليق على أرقام غينسا، مكتفيًا بالقول إنه لا يشارك تفاصيل محددة بشأن معدلات الاعتراض.