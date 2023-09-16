"دوافع سياسية".. روسيا ترفض حكمًا أمريكيًا ضد رجل الأعمال كليوشين

رفضت موسكو حكما أصدرته محكمة أمريكية بإدانة رجل الأعمال الروسي فلاديسلاف كليوشين بالمشاركة في مخطط لإجراء تعاملات بقيمة 93 مليون دولار بناء على معلومات تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة، واصفة الحكم بأنه "له دوافع سياسية"، وفق ما ذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم السبت.

وحُكم على كليوشين، وهو على صلة بالكرملين، في السابع من أيلول/ سبتمبر بالسجن تسع سنوات بعد أن وجدته مذنبا في شباط/ فبراير بتداول أسهم باستخدام معلومات سرية عن الأرباح تخص عدة شركات تم الحصول عليها عن طريق القرصنة.

وقال ممثلو الادعاء إن قراصنة في الفترة بين عامي 2018 و2020 قاموا بتحميل تقارير أرباح لم تُعلن بعد تخص مئات الشركات من بينها شركة "تسلا" و"مايكروسوفت" واللتان تداول كليوشين وغيره أسهمها قبل نشر التقارير.