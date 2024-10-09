تلغراف: إيران توسع قاعدة سرية لتصنيع الصواريخ البالستية

كشفت صحيفة "التلغراف" البريطانية، أن إيران تعمل على نحو سريع لتوسيع قاعدة عسكرية سرية، تستخدم لتصنيع الصواريخ البالستية، بهدف تصديرها إلى ميليشياتها وحلفائها.

وقالت الصحيفة إن العمل تكثف في الموقع المعروف بـ"حامية الشهيد سلطاني"، بالتزامن مع تقارير عن شحن إيران صواريخ بالستية إلى روسيا وقيام ميليشيا الحوثيين في اليمن، المدعومين من إيران، بزيادة استخدام مثل هذه الأسلحة في الهجمات على سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر.

وتقع القاعدة، بحسب التقرير، شمالي شرق طهران، تحت سيطرة وحدة الغدير الصاروخية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وتشرف هذه الوحدة على ترسانة إيران من الصواريخ البالستية، وتدرب الوكلاء والحلفاء على استخدامها.

وتعرضت الوحدة مِرارًا لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

من جهته، جمع المجلس الوطني للمقاومة في إيران، وهو جماعة معارضة، معلومات استخباراتية عن الموقع الجديد بمساعدة مصادر داخل إيران والحرس الثوري.

ويشمل الموقع مستودعات وأنفاقًا تحت الأرض لتخزين الصواريخ، مثل: صواريخ "شهاب 3" و"فتاح".

وتخضع "حامية الشهيد سلطاني" لحراسة مشددة، مع وجود أسوار من الأسلاك الشائكة وقيود على التصوير، بحسب الصحيفة.

وتنظّم نقاط التفتيش التابعة للحرس الدخول إلى الموقع، وتسمح فقط للأفراد المصرح لهم.