الخارجية الألمانية تؤكد استمرار إغلاق سفارتها في طهران

قالت وزارة الخارجية الألمانية، الأحد، إن سفارة ألمانيا في طهران ستبقى مغلقة أمام المراجعين بشكل مؤقت، مشيرة إلى أن قرار إعادة فتحها مرتبط بـ تطورات الوضع الأمني في إيران.

وذكرت الوزارة في رد رسمي على استفسارات موقع هيئة الإذاعة الألمانية بالنسخة الفارسية "دويتشه فيله"، أنها "تسعى إلى استئناف الحركة الاعتيادية للزوار متى سمحت الظروف الأمنية"، مؤكدة أنها اتخذت في الأيام الأخيرة خطوات مهمة لاستئناف بعض الأنشطة الأساسية داخل السفارة.

وأضاف البيان أن المتقدمين الذين تركوا جوازات سفرهم في السفارة بإمكانهم استلامها بعد تحديد موعد مسبق، في حين لم تعلن الوزارة عن أي حلول بديلة شبيهة بتلك التي اعتمدتها دول أوروبية أخرى مثل النمسا، والتي سمحت لطالبي التأشيرة بمراجعة سفاراتها في مدن مثل إسطنبول أو يريفان.

ويأتي هذا التطور في وقت يواجه فيه المئات من طالبي التأشيرات والطلاب والباحثين الإيرانيين مشكلات كبيرة نتيجة استمرار إغلاق السفارة الألمانية، ما أثار انتقادات واسعة حول غياب بدائل عملية لمعالجة الأزمة.

وكانت هيئة الإذاعة الألمانية أوضحت أنها وجهت قبل 5 أيام 3 أسئلة لوزارة الخارجية الألمانية وسفارة ألمانيا في طهران حول مستقبل السفارة وتأثير إغلاقها على المتقدمين للحصول على تأشيرة، لتتلقى الرد الرسمي يوم 15 أغسطس/آب عبر البريد الإلكتروني.