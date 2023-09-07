لأول مرة.. أمريكا تقدم ذخائر اليورانيوم المنضب لأوكرانيا

وكانت رويترز الأسبوع الماضي أول من أورد نبأ أن هذه الذخائر، التي قد تساعد في تدمير الدبابات الروسية، ستشكل جزءا من حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.

ويتزامن هذا الإعلان مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى كييف لإبداء الدعم لها مع دخول الهجوم المضاد الذي تشنه على القوات الروسية شهره الرابع دون أن يحقق سوى مكاسب محدودة.

وأعلن بلينكن خلال الزيارة عن مساعدات جديدة لأوكرانيا تتجاوز قيمتها الإجمالية مليار دولار، تتضمن مساعدة أمنية عسكرية ومدنية بأكثر من 665 مليون دولار ودعما بملايين الدولارات للدفاعات الجوية الأوكرانية ومجالات أخرى.