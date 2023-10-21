ميلوني تدعو لوضع إطار زمني واضح لحل الدولتين

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم السبت، إنه يتعين على المجتمع الدولي منع تصاعد الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، مشددة على أن حل الدولتين لا بد أن يكون له إطار زمني واضح.

أدلت ميلوني بتصريحاتها خلال قمّة القاهرة للسلام في الشرق الأوسط، التي تنعقد بينما تتأهب إسرائيل لاجتياح برّي لقطاع غزة في أعقاب هجوم نفذته حماس عليها وأسفر عن مقتل 1400 شخص.