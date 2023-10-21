ميلوني تدعو لوضع إطار زمني واضح لحل الدولتين
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم السبت، إنه يتعين على المجتمع الدولي منع تصاعد الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، مشددة على أن حل الدولتين لا بد أن يكون له إطار زمني واضح.
أدلت ميلوني بتصريحاتها خلال قمّة القاهرة للسلام في الشرق الأوسط، التي تنعقد بينما تتأهب إسرائيل لاجتياح برّي لقطاع غزة في أعقاب هجوم نفذته حماس عليها وأسفر عن مقتل 1400 شخص.
وذكرت ميلوني: "رغم أن النقاط التي نبدأ منها متباعدة كثيرا، فإن مصالحنا تتداخل تمامًا، وهي ألا يتحول ما يحدث في غزة إلى صراع أوسع نطاقًا وحرب دينية وصراع حضارات".
وأضافت: "لدي انطباع أن هذا كان الهدف الحقيقي لهجوم حماس، لم يكن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، بل تنفيذ هجوم من شأنه أن يحدث صدعًا لا يمكن رأبه بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ ما يعني أن الهدف هو نحن جميعًا، ولا يمكننا الوقوع في هذا الفخ لأن هذا سيكون في غاية الغباء".
واجتمعت ميلوني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة قبل أن تغادر إلى تل أبيب للاجتماع مع نظيرها الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وذكرت ميلوني للصحفيين أنها بحثت مع عباس ضرورة العمل الجاد لإنهاء تصعيد حرب إسرائيل وحماس وتطبيق حل الدولتين.
وقالت ميلوني: "آمل أن يتولى المجتمع الدولي بأكمله بعض المسؤولية، ويبدو لي أن هناك مسؤولية من أجل تسريع هذه العملية وتقديم حل للصراع".