ماذا تعني صفقة تبادل السجناء للاقتصاد الإيراني؟

أكدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نجاح صفقة تبادل السجناء مع إيران، والتي تنص على إطلاق سراح 7 سجناء أمريكيين محتجزين لدى إيران، مقابل الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 6 مليارات دولار، وإطلاق سراح 5 إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة، وفق موقع "vox" الإخباري.

ونقل الموقع عن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قولها إن الصفقة تم التفاوض عليها طيلة عامين، فيما لعبت الوساطة القطرية، والعُمانية، والسويسرية، دورًا مهمًا في تسهيل التوصل إليها، ورغم أن الصفقة تعد خطوة إيجابية إلا أنها ليست مؤشرًا على أن العلاقات بين البلدين تشهد تغييرًا جذريًا.

وبين الموقع أن 5 أمريكيين احتجزوا في سجن "إيفين" هم في طريقهم من طهران إلى العاصمة القطرية الدوحة، ومن هناك سيتوجهون إلى الولايات المتحدة للانضمام إلى عائلاتهم.