في ظل المعارك الدائرة.. مناقشات تشكيل حكومة طوارئ إسرائيلية بلا تقدم

تتواصل النقاشات في إسرائيل لتشكيل حكومة طوارئ لإدارة الحرب مع حركة حماس وفصائل غزة، في وقت تقول فيه وسائل إعلام عبرية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد الاحتفاظ بالسيطرة على القرار.

وأنهى مندوبو حزب الليكود الحاكم وحزب المعسكر الوطني، اجتماعًا، اليوم الإثنين، من أجل التباحث، في تشكيل حكومة طوارئ، دون الإعلان عن تقدم حتى الآن.

وقال حزب المعسكر الوطني الذي يقوده وزير الدفاع السابق، بيني غانتس، في بيان، إن "ولاية حكومة طوارئ كهذه ستستمر طيلة أيام الحرب".