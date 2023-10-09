في ظل المعارك الدائرة.. مناقشات تشكيل حكومة طوارئ إسرائيلية بلا تقدم
تتواصل النقاشات في إسرائيل لتشكيل حكومة طوارئ لإدارة الحرب مع حركة حماس وفصائل غزة، في وقت تقول فيه وسائل إعلام عبرية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد الاحتفاظ بالسيطرة على القرار.
وأنهى مندوبو حزب الليكود الحاكم وحزب المعسكر الوطني، اجتماعًا، اليوم الإثنين، من أجل التباحث، في تشكيل حكومة طوارئ، دون الإعلان عن تقدم حتى الآن.
وقال حزب المعسكر الوطني الذي يقوده وزير الدفاع السابق، بيني غانتس، في بيان، إن "ولاية حكومة طوارئ كهذه ستستمر طيلة أيام الحرب".
وفي بيان وصل "إرم نيوز" نسخة عنه، ذكر حزب المعسكر الوطني بنود المقترح الذي تقدم به لتشكيل حكومة الطوارئ، على رأسها "تشكيل حكومة حرب" مصغرة" لمواصلة إدارة الحرب، تضم ممثلين منه إضافة للوزراء أصحاب العلاقة.
أما البند الثاني، بحسب البيان، فينص على أنه "في حال انضمام أحزاب أخرى من المعارضة، يتم توسع كابينيت الحرب (الحكومة المصغرة) بالشكل الملائم"، في حين يمنح البند الثالث "الصلاحيات الأساسية لإدارة الحرب لحكومة الطوارئ".
واشترط الحزب بأنه "خلال فترة ولاية حكومة الطوارئ، لا تجري تشريعات في الكنيست لا علاقة لها بالحرب"، وفقًا لما جاء في البند الرابع.
وأكد البيان أن "أعضاء المعسكر الوطني وغانتس شخصيًا، سيدعمون بشكل كامل حكومة نتنياهو، والأجهزة الأمنية، في إدارة الحرب، وسيساعدون بما هو مطلوب، سواء كان ذلك من داخل الحكومة أو من خارجها"، أي حتى في حال عدم الاتفاق على تشكيل حكومة طوارئ.
في غضون ذلك، قال رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، خلال مؤتمر صحفي، إنه "لا يمانع من الانضمام إلى حكومة الطوارئ،، شريطة أن يعلن نتنياهو أن هدف الحرب هو القضاء على حركة حماس، مضيفًا "لا أريد منصب وزير ولا أريد أي اتفاق ائتلافي، ولا أعتزم إجراء مفاوضات".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن التأخر في تشكيل حكومة طوارئ حتى الآن، يعود إلى أن نتنياهو يتحفظ على منح "المعسكر الوطني" حق "الفيتو" على قرارات، ويريد أن يحتفظ بالسيطرة وقيادة الحرب، بينما غانتس يطالب بأن "يكون مؤثرًا وشريكًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات".