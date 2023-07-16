انطلاقة "مخيبة" لحملة رون ديسانتيس منافس ترامب
خيّبت انطلاقة حملة رون ديسانتيس المنافس للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، آمال اليمين التقليدي في الولايات المتحدة، إذ لم يحقق المرشح المحتمل انطلاقة "مبتكرةً وديناميكية".
ولم يفِ حاكم فلوريدا بوعده، بالخروج ببث مباشر مع رجل الأعمال البارز ومالك منصة "تويتر" إيلون ماسك، بعدما أراد ذلك سابقة، إلا أن هذا الحدث المنتظر تحوّل إلى إخفاق تام؛ بسبب سلسلة من المشاكل الفنية.
وبدلًا من مشاهدة إيلون ماسك في البث المباشر واستعراض البرنامج الانتخابي لحاكم فلوريدا، كان كلّ ما سمعه مئات الآلاف من مستخدمي "تويتر"، هو عبارات "الميكروفون الخاص بك ليس قيد التشغيل"، "إنّه لأمر مؤسف، الأمر لا يحدث هكذا عادةً".
ويأمل رون ديسانتيس باجتذاب أمريكا كلّها عبر مواقفه الصادمة بشأن قضايا الهجرة، والإجهاض، أو القضايا المتعلّقة بالنوع الاجتماعي.
لكن أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن تود بيلت قال إنّ "ديسانتيس تعثّر"، معتبرًا أنّه يفشل في التواصل مع الناخبين"، الذين يجدون صعوبة في إدراك ما يميّزه عن دونالد ترامب، غير الأفكار الأكثر تطرّفاً.
وأصبح ترامب متفوقًا على حاكم فلوريدا بأكثر من 30 نقطة في استطلاعات الرأي، نشرها موقع "ريل كلير بوليتيكس"؛ الأمر الذي دفع الرئيس السابق للسخرية، وقال عبر شبكة تروث سوشيل: "كلّما تعرّف عليه الناس أكثر، تراجع في استطلاعات الرأي".
وبدأ ترامب بالفعل سباقه الثالث للوصول إلى البيت الأبيض، متّخذاً موقف ضحية "حملة اضطهاد" يقودها الديمقراطيون، وذلك إثر ملاحقات قانونية.
وبدا أن تعثّر رون ديسانتيس في استطلاعات الرأي مفيد لحوالي عشرة مرشّحين جمهوريين دخلوا السباق الرئاسي، على رأسهم نائب الرئيس السابق مايك بنس، غير أن ذلك لا يعني فرصة جيدة للفوز بالسباق الرئاسي.