انطلاقة "مخيبة" لحملة رون ديسانتيس منافس ترامب

وبدلًا من مشاهدة إيلون ماسك في البث المباشر واستعراض البرنامج الانتخابي لحاكم فلوريدا، كان كلّ ما سمعه مئات الآلاف من مستخدمي "تويتر"، هو عبارات "الميكروفون الخاص بك ليس قيد التشغيل"، "إنّه لأمر مؤسف، الأمر لا يحدث هكذا عادةً".

ويأمل رون ديسانتيس باجتذاب أمريكا كلّها عبر مواقفه الصادمة بشأن قضايا الهجرة، والإجهاض، أو القضايا المتعلّقة بالنوع الاجتماعي.

لكن أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن تود بيلت قال إنّ "ديسانتيس تعثّر"، معتبرًا أنّه يفشل في التواصل مع الناخبين"، الذين يجدون صعوبة في إدراك ما يميّزه عن دونالد ترامب، غير الأفكار الأكثر تطرّفاً.

وأصبح ترامب متفوقًا على حاكم فلوريدا بأكثر من 30 نقطة في استطلاعات الرأي، نشرها موقع "ريل كلير بوليتيكس"؛ الأمر الذي دفع الرئيس السابق للسخرية، وقال عبر شبكة تروث سوشيل: "كلّما تعرّف عليه الناس أكثر، تراجع في استطلاعات الرأي".