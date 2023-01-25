إيران تعلن تفكيك 12 خلية "مرتبطة بإسرائيل"
قال وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، الأربعاء، إن قوات بلاده تمكنت من "تفكيك 12 خلية" وصفها بـ"الإرهابية" في إيران، مشيراً إلى أن جميع هذه الخلايا "مرتبطة بإسرائيل".
ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن خطيب، قوله إنه "تمت الاعتقالات في فترة وجيزة، وترتبط جذور هذه الفرق التي كانت تهدف إلى تخريب البلاد بإسرائيل"، منوهاً إلى أن "إيران تتعامل بجدية مع الأعداء في ما يتعلق بالأمن والمصالح الوطنية".
وأضاف خطيب في تصريح له من محافظة زنجان الواقعة شمال غرب إيران: "خططت هذه الفرق الإرهابية للانتقام من هزيمتها من خلال الفتن بعمليات مختلفة، لكن بيقظة الأجهزة الاستخباراتية حيدت كل هذه الفتن".
ولم يكشف الوزير الإيراني عن عدد عناصر هذه الخلايا وكذلك الجنسيات التي يحملونها وما إذا كان من بينهم إيرانيون.
وفي 10 من كانون الثاني/ يناير الجاري، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية عن إلقاء القبض على 6 خلايا قالت إنها "تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي"، مشيرة إلى أنها "أحبطت عملية اغتيال" مسؤول عسكري في البلاد.
ولم يحدد البيان الإيراني هوية المسؤول العسكري الذي جرى التخطيط لاغتياله، كما لم تعرف هوية الأشخاص المعتقلين المتهمين بالتجسس لصالح الموساد.
وأضافت الوزارة أنه "تم التعرف على 23 عنصراً في محافظات طهران وأصفهان ويزد وأذربيجان الغربية وغلستان، وتم حتى الآن اعتقال 13 شخصاً كانوا متواجدين داخل البلاد ومصادرة معداتهم العملياتية المختلفة".