إيران تعلن تفكيك 12 خلية "مرتبطة بإسرائيل"

قال وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، الأربعاء، إن قوات بلاده تمكنت من "تفكيك 12 خلية" وصفها بـ"الإرهابية" في إيران، مشيراً إلى أن جميع هذه الخلايا "مرتبطة بإسرائيل".

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن خطيب، قوله إنه "تمت الاعتقالات في فترة وجيزة، وترتبط جذور هذه الفرق التي كانت تهدف إلى تخريب البلاد بإسرائيل"، منوهاً إلى أن "إيران تتعامل بجدية مع الأعداء في ما يتعلق بالأمن والمصالح الوطنية".

وأضاف خطيب في تصريح له من محافظة زنجان الواقعة شمال غرب إيران: "خططت هذه الفرق الإرهابية للانتقام من هزيمتها من خلال الفتن بعمليات مختلفة، لكن بيقظة الأجهزة الاستخباراتية حيدت كل هذه الفتن".